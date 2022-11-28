منافسة شرسة بين "الجميلات" على البرنامج، فمن كسبت الجولة؟

مع إنطلاق شبكات البرامج الجديدة ، حصل تنافس غير علني بين عدة مذيعات في إحدى المحطات التلفزيونية لتقديم برنامج فني وترفيهي تمتزج فيه السياسة بطريقة غير مباشرة.

وفي نهاية المطاف إستطاعت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال أن تفوز بتقديم هذا البرنامج، فيما المتنافسات الاخريات خرجن من السباق خائبات...

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