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لبنان

منافسة شرسة بين "الجميلات" على البرنامج، فمن كسبت الجولة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2022 | 01:45
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مع إنطلاق شبكات البرامج الجديدة ، حصل تنافس غير علني بين عدة مذيعات في إحدى المحطات التلفزيونية لتقديم برنامج فني وترفيهي تمتزج فيه السياسة بطريقة غير مباشرة.
وفي نهاية المطاف إستطاعت وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال أن تفوز بتقديم هذا البرنامج، فيما المتنافسات الاخريات خرجن من السباق خائبات...
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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