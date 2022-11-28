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لبنان

المدارس تقترح والأهالي: " ما معنا دولار"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2022 | 02:45
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تطرح بعض المدارس الخاصة مجموعة من النشاطات الترفيهية، الفنية، الثقافية والرياضية الضرورية من أجل تطوير التلاميذ وخلق جوّ من الفرح داخل المدرسة.
وفي مقابل  طرح هذه الأنشطة، تطلب ادارات المدارس من الأهالي اضافة دفعات بالدولار الاميركي على القسط السنوي المتفق عليه منذ بداية العام الدراسي.
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فعلى السبيل، يتطلب اشراك طالب في نشاط رياضي دفعة بالدولار الاميركي لا تقل عن 200 دولار، يتم تسديدها على مرحلتين.
وفي هذا الاطار، افادت المعلومات ان هذه الخطوة لقيت اعتراضا من قبل الاهالي الذين طالبوا ادارات المدارس ايجاد انشطة يمكن تسديدها بالليرة اللبنانية نظرا لعدم توفّر الدولار عند شريحة واسعة منهم.

لبنان

خاص

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