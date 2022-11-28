تقرير رسمي: نسب عالية من السيارات غير المسجلة

أشارت مصادر في قوى الأمن الداخلي الى أن دوريات وحواجز كل قطعات هذا الجهاز سجلت نسبا عالية من ضبط السيارات غير المسجلة على الطرقات، وخاصةً في المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت.

وقالت المصادر "إن التدقيق على الحواجز أظهر عددا كبيرا من السيارات التي تحمل لوحات مزورة ، أو غير عائدة لها"، مشيرة الى" أن هناك تساهلا مع هذه الحالات إذا كانت السيارة تحمل أوراقا جمركية بإسم صاحبها أو وكالة شراء للسيارة".

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