اهتمام قطري بباسيل

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لا تخرج الزيارة التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى قطر والتي ربطها البعض حصراً بمشاهدة مباريات كأس العالم، عن معناها السياسي الذي يحاول باسيل الاستفادة منه الى اقصى الحدود.ويبدو ان قطر تستمر في محاولاتها دعم او احتواء رئيس "التيار"، فبعيدا عن التسريبات التي انتشرت في الاسابيع الماضية عن علاقة باسيل بالدوحة، الا ان باسيل قد يستفيد من هذه العلاقة من اجل كسر الحصار الدولي عنه.وترى المصادر ان باسيل قد يعقد بعض اللقاءات الجانبية مع قادة ومسؤوليين غربيين اثناء تواجده في الدوحة وذلك برعاية قطرية من دون ان يعني ذلك حصول اي تبدل نوعي في وضعية الرجل الدولية.