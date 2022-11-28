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لبنان

اللواء ابراهيم: لديّ الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي

Lebanon 24
28-11-2022 | 01:51
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كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عن اعتزامه إقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضد مَن نشروا ما وصفها بـ"الشائعات والأكاذيب المضللة" بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، خاصة منذ أن تولى القاضي طارق البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية.
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وأشار، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إلى أنّ هناك جهات بعينها تعمل على استهدافه بشكل شخصي انطلاقًا من "بعض الأجندات السياسية"، مضيفًا "لديّ الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي شخصيا، وأنا أحتفظ بحقي في الرد قضائيًا على كل هذه التلفيقات".

وأوضح إبراهيم أنّه لم يتحرك قضائيًا في السابق؛ خشية من أن يُفسَّر هذا التحرك أنه سبب ليعيق التحقيق، مُشدّدًا على أنّ "تلك الإساءات المتكررة يجب أن يكون لها حد، ويجب أن نتصدى لها، ونحن نثق أن القضاء سيظهر الحقائق الغائبة ويدحض الأكاذيب والشائعات.
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