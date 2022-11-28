في بعلبك... فجأة فارقت الحياة والسبب غير أكيد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعوة "سامية ناصر الدين" في بعلبك، حيث تم نقل جثتها الى "مستشفى دار الحكمة".

ووفقا لبعض المعلومات غير الأكيدة، فان نصر الدين فارقت الحياة بعدما سقطت عن سطح منزلها.