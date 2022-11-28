في عز المواجهة بين المانيا واسبانيا.. لبنان يخطف الأنظار

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خطفت المباراة التي جرت أمس بين المنتخبين الاسباني والالماني الانفاس، على وقع الحماس الكبير الذي رافقها.وفي عزّ المواجهة، ظهرت عبر الشاشات العملاقة في ارض الملعب، صورة لفتاة صغيرة، في مدرجات المنتخب الاسباني، وترسم على وجهها العلم اللبناني.وانتشرت هذه الصورة بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت اعجاباً كبيراً من قبل العديد من المواطنين.