بعد ارتفاعه مساء أمس.. على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاثنين على سعر ما بين 40300 ليرة للمبيع و40350 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 40350 و40450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.