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لبنان

حاصباني: لوضع الأسماء في جلسات الانتخاب بحال وجود نية لانتخاب رئيس

Lebanon 24
28-11-2022 | 02:28
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قال النائب غسان حاصباني "لسنا بوارد تقديم أسماء متتالية لرئاسة الجمهورية ليختار منها الطرف الآخر، وإذا كانت هناك نية لانتخاب رئيس فليتم وضع الأسماء في جلسات الانتخاب".
 
ورأى في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن "النائب ميشال معوض عليه إجماع من عدد كبير من ممثلي المعارضة في المجلس وليس مرشح فئة واحدة".
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ولفت الى أن "زيارة وفد الكونغرس الأميركي هي استطلاعية لتبيان بعض الأمور وذلك في إطار السياسة الأميركية تجاه لبنان، وخصوصا أن واشنطن شريك أساسي في صندوق النقد الدولي".
 
وأضاف: "موقفنا واضح بأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وينطبق عليها النطاق الضيق لتصريف الأعمال ولا يمكن أن تجتمع إلا في حال الكوارث الكبرى".
المصدر: الوكالة الوطنية
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