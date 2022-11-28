23
o
بيروت
23
o
طرابلس
2
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
2
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الدولار الجمركي لتعزيز واردات الخزينة... فمن يضبط الحدود والتهريب؟
هتاف دهام - Hitaf Daham
|
Lebanon 24
28-11-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أربعة أيام ويبدأ العمل بالدولار الجمركي بحسب الكتاب الذي أرسله وزير المال يوسف الخليل إلى مصرف لبنان ويطلب فيه احتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك بالنسبة للسلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار وذلك اعتباراً من 1/12/2022.
Advertisement
ويبدو أن سعر الدولار الجمركي سيكون سعر صرف جديد، ومع بداية شباط 2023 سيكون امام اللبنانيين سعر رسمي للدولار (جمركي، ضرائب، تعميمان 151و158) وسعر صيرفة بالإضافة إلى سعر السوق الموازي، وان كانت الامال ان يصبح سعر صيرفة السعر الرسمي الوحيد، من أجل التأسيس لواقع نقدي افضل اذا أنجزت الاصلاحات، كما يقول الخبير الاقتصادي أنيس بو دياب لـ"لبنان24".
كان على وزارة المال، بحسب بودياب، ان تأخذ إجراء الدولار الجمركي منذ بداية العام الحالي 2022 وليس الانتظار مدة سنة للإعلان عن ذلك، لأن التجار استغلوا هذا التأخير واستوردوا كل ما يمكن للتهرب من الدولار الجمركي الجديد قبل سريان مفعوله، حيث زاد الاستيراد حتى تشرين اول 2022 بنسبة 35 في المئة عن العام الفائت مما سيؤدي إلى تراجع واردات الدولة من الرسوم الجمركية بعد إجراء رفع الدولار مباشرةً. ولذلك المطلوب من وزارة الاقتصاد القيام بمسح شامل على المستورادات الحديثة وفرض رسم جمركي عليها بقيمة 15 الف للدولار بدلاً من 1500 ل. ل. كذلك على الجهات المعنية ان تعمل جاهدةً لوقف التهريب عبر الممرات الشرعية وغير الشرعية، لكي يحقق رفع الدولار الجمركي الغاية المرجوة.
لا شك، كما يقول بو دياب، أن لبنان يعاني من تهرب ضريبي وتهريب للبضائع. فمنذ عامين تضاعفت فاتورة الاستيراد للنفط مرتين وتجاوزت حاجة الدولة اللبنانبة والاستهلاك المحلي ، لكن ما كان يحصل ان جزءا كبيرا من الاستيراد كان يهرّب الى سوريا ولا زال التهريب قائما ليس فقط للنفط انما لبعض السلع الاساسية وذلك بسبب الحصار القائم على سوريا. وبالتالي فإن المشكلة تكمن في التهريب، فالاستيراد لا يستهلك دائما محليا، وبالتالي فان لبنان يخسر مرتين مرة جراء دفع الرسوم الجمركية ومرة من ضريبة الاستهلاك لذلك الخطوة الاساسية لتعزيز واردات الخزينة تكمن في وقف التهريب.
ومن المرجح، بحسب بودياب، أن يقفل العام اقتصاديا على 14مليار استيراد، فلبنان يعتمد على الاستيراد لتلبية أكثر من 80 في المئة من حاجات السوق الاستهلاكية، ولذلك لا بد من الذهاب الى خطوات لتخفيض الاستيراد، علما انه من الطبيعي ان يتراجع استيراد السيارات فهذا القطاع سوف يتضرر كثيرا،خاصة وان القطاع التجاري هو الاكثر تضررا. كما سيتراجع استيراد المواد غير الاساسية التي يوجد لها مثيل في لبنان والتي سيتم فرض رسم اضافي عليها لتعزيز الصناعة الوطنية، هذا فضلا عن ان القدرة الشرائية سوف تتراجع عند المستهلكين جراء ارتفاع اسعار المواد الكمالية. في هذا السياق يتمنى بودياب لو يساهم رفع السعر الجمركي في تحفيز الصناعة الوطنية، لكن المشكلة الاساسية تكمن في البنى التحتية للصناعة المحلية، قائلا: نحن بحاجة الى اعادة تنظيم في الاسواق الاقتصادية. صحيح أن هناك نمو 2% لكن هذا الرقم لن يتظهر في السوق، لاسباب عدة منها الارتفاع في المحروقات، مع إشارته إلى غياب ضابط ايقاع المؤسسات الانتاجية وتدوير الدورة الاقتصادية واعادة توزيع المداخيل بسبب cash economy. فهذا البلد يعاني من اقتصاد نقدي ويعتبر من اسوأ ما يمكن ان يتعرض له اي اقتصاد. فحجم الاقتصاد بحسب اخر تقرير للبنك الدولي تراجع من العام 2019 الى اليوم، بحدود 40 في المئة. وهذا يعني أن الكل يخسر، رغم أن هناك من يستفيد أيضا من الازمات وتبعاتها ولذلك يمكن تصنيف القطاع العام بأنه المتضرر الاول والحلقة الاضعف، فقدرته الشرائية سوف تتراجع بشكل كبير بسبب ارتفاع الاسعار .
وبناء على ما تقدم، يدعو بودياب وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والمعنيين الى الاسراع في اصدار لوائح تضم السلع الخاضعة للرسوم الجمركية والتي سترتفع اسعارها،علما ان ارتفاع الاسعار سيكون بين 5 و35 في المئة لبعض السلع، لكنه يعتقد جازما بان التجار بدأوا استغلال رفع الدولار الجمركي ورفع الاسعار حتى تلك التي لا تخضع للرسوم الجمركية بما فيها الصناعات الوطنية، مع تشديده على أن جشع التجار لا يمكن ان يحد الا اذا لجأت المراجع المعنية، التي لم تتحرك حتى الساعة، الى اتخاذ الاجراءات الصارمة واللازمة، فالخروج من الازمة يحتاج الى انتظام العمل المؤسساتي.
وربطا بكل ما سبق ومع دخول موازنة 2022 حيز التنفيذ وبدء سريان مفعول زيادة الرواتب بمقدار راتبين اضافيين، فإن هذا الاجراء،بحسب بودياب سيؤدي إلى زيادة كتلة الأجور من تريليون و300 مليار إلى حوالي 3 تريليون و300 مليار ما يعني زيادة المعروض من الكتلة النقدية التي سيحاول المصرف المركزي امتصاصها من خلال زيادة عرض الدولار على منصة صيرفة وإعطاء الرواتب والحوافز للقطاع العام بالدولار (صيرفة). اما بالنسبة للتعميمين 151 و158 فيمكن للمركزي، للسيطرة على الكتلة النقدية، ان يخفض قيمة تحويل اللولار للافراد مع رفع سعر اللولار الى 15000 اي عدم زيادة المعروض من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
Lebanon 24
خلال ساعات.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان بشأن الدّولار
13:27 | 2022-11-27
27/11/2022 01:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
Lebanon 24
بالأسماء... هذه المدارس أعلنت التعطيل غداً
10:41 | 2022-11-27
27/11/2022 10:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!
Lebanon 24
تحرّكات تتحضّر في لبنان.. هذه الجهة تُخطّط لها!
13:31 | 2022-11-27
27/11/2022 01:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المرض يُصيب نادين نجيم مُجدّداً: "رجعت انتكست"
Lebanon 24
المرض يُصيب نادين نجيم مُجدّداً: "رجعت انتكست"
08:18 | 2022-11-27
27/11/2022 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الأضرار كبيرة... حريق ضخم يضرب محلاً تملكه خبيرة تجميل لبنانيّة في عاصمة عربيّة (صور)
Lebanon 24
الأضرار كبيرة... حريق ضخم يضرب محلاً تملكه خبيرة تجميل لبنانيّة في عاصمة عربيّة (صور)
09:28 | 2022-11-27
27/11/2022 09:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
هتاف دهام - Hitaf Daham
أيضاً في لبنان
07:53 | 2022-11-28
ميقاتي يستقبل وفد الكونغرس الأميركي ووزراء.. ماذا قيل عن "الترسيم" وانتخاب الرئيس؟
05:30 | 2022-11-28
لبنان يتخطّى مرحلة "الجشع التضخّمي".. دخلنا المرحلة الأخطر!
07:49 | 2022-11-28
في روما... الراعي استقبل قنصل لبنان الفخري في توسكانا
07:32 | 2022-11-28
كرامي من دار الفتوى: لسنا مع رئيس تحدّ
07:22 | 2022-11-28
شيخ العقل: للقيام بخطوات إنقاذية مسؤولة
07:10 | 2022-11-28
أزمة في إنجاز المعاملات بالنبطية!
فيديو
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
28/11/2022 14:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
28/11/2022 14:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
28/11/2022 14:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact