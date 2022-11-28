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لبنان

إجراءٌ من المصارف بشأن الدولار صباحاً.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2022 | 04:15
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ سعر الدولار على منصة "صيرفة" قد يشهدُ ثباتاً اليوم عند سعر 30300 ليرة لُبنانيّة مع وجود إمكانية لتبدّل هذا السعر صعوداً.
 
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 وأوضحت المصادر أنّ المصارف تلقّت صباح اليوم وكالعادة إشارة من مصرف لبنان لاعتماد تسعيرة "صيرفة" الحالية لكافة السّحوبات المرتبطة بالتعميم 161 فضلاً عن السّحوبات الخاصة بإيداعات المنصّة بالليرة اللبنانية.
وبحسب المصادر، فإنّ أغلب المصارف حافظت صباح اليوم على هذه التسعيرة لـ"صيرفة" ضمن صرافاتها الآلية وعلى صناديقها، وبالتالي فإنّ السحوبات ستكون طيلة النهار مستندة عليها قبل حصول أي تغيّرات مُرتقبة في السّعر.
في مقابل ذلك، فقد تبيّن أن هناك مصارف قد تدرس رفع سعر "صيرفة" لديها إلى 30600 ليرة بدلاً من 30300 ليرة. وعن هذا الأمر، تقول المصادر: "حُكماً هذا الأمر سيحصل لسبب أساسي وهو على النحو التالي: هناك مصارف اشترت مبالغ من الدولار من مصرف لبنان على سعر 30300. هنا، فإن هذه المبالغ يجري بيعها للمواطن، وحينما تُشارف على الانتهاء سيضطر المصرف لشراءِ دولارات جديدة بحسب "الكوتا" المحدّدة له، وقد يتم هذا الأمر على سعر أعلى من 30300 ليرة. عندها، سيضطر المصرف لزيادة قيمة دولار "صيرفة" لديه، وهذا ما قد يشهده المواطنون في بعض المصارف".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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