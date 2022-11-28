أمن الدولة في النبطية وعبا للتأكد من التزام الأسعار وانذارات لمخالفين

جالت دوريات للمديرية الإقليمية لامن الدولة برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية، على محطات المحروقات والمتاجر والسوبرماركت في مدينة النبطية وبلدة عبا، للتأكد من التزام الأسعار والكيل ونسبة الأرباح. وتم توجيه إنذارات خطية للمخالفين.

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