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لبنان

أمن الدولة في النبطية وعبا للتأكد من التزام الأسعار وانذارات لمخالفين

Lebanon 24
28-11-2022 | 03:00
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جالت دوريات للمديرية الإقليمية لامن الدولة برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد والتجارة في النبطية، على محطات المحروقات والمتاجر والسوبرماركت في مدينة النبطية وبلدة عبا،  للتأكد من التزام الأسعار والكيل ونسبة الأرباح. وتم توجيه إنذارات خطية للمخالفين. 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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امن الدولة

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