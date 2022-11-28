Advertisement

لبنان

هاشم: ما يحصل في جلسات الانتخاب حق ديموقراطي

Lebanon 24
28-11-2022 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1014989-638052281515539351.jpg
Doc-P-1014989-638052281515539351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب الدكتور قاسم هاشم ان "ما يجري في جلسات الانتخاب حق ديموقراطي تسمح به للنائب اللعبة البرلمانية، واذا كان البعض يعتبره تعطيلا فقد يكون خطوة ضرورية لحماية الوطن من بعض مغامرات وتهورات ارتجالية  في محاولات لفرض مرشحين او رئيس مواجهة وتحد، في ظل ظروف معقدة احوج ما نكون فيها الى توافق وتفاهم وطني حول شخصية توافقية تحمل مواصفات وطنية جامعة، ليستطيع ان ينطلق بمسار انقاذي استنادا الى الالتفاف الوطني من حوله".
Advertisement

واعتبر في تصريح ان "ما يمر به وطننا يحتاج الى تضافر جهود ابنائه وتحملهم لمسؤولياتهم الوطنية، بعيدا من اي رهانات واملاءات خارجية لان انقاذ الوطن مسؤولية ابنائه، ولا حاجة لاقحام الاخرين في ملفاته الوطنية الاساسية ، كي لا ندخل بلدنا في لعبة الامم ومصالحها والتي تنتهي على حساب مصالح وطننا وشعبنا، وهذا ما يجب تجنبه بالاضافة الى التخفيف من حدة الانقسامات لنصل الى الحلول المرجوة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:53 | 2022-11-28
05:30 | 2022-11-28
07:49 | 2022-11-28
07:32 | 2022-11-28
07:22 | 2022-11-28
07:10 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website