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لبنان

هل زار حزب "الكتائب" الضاحية الجنوبية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2022 | 03:23
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نفى أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" سيرج داغر المعلومات الصحفية التي تحدّثت عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من "حزب الله" في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، أكّد داغر أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولم يحصل أيّ اجتماع من هذا النوع بعكس كل ما أشيع.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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