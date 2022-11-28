هل زار حزب "الكتائب" الضاحية الجنوبية؟

نفى أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" سيرج داغر المعلومات الصحفية التي تحدّثت عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من "حزب الله" في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، أكّد داغر أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولم يحصل أيّ اجتماع من هذا النوع بعكس كل ما أشيع.