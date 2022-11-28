عن "القوّات".. ما الذي يُروّجهُ "نواب التغيير"؟

حاولَ بعضُ نوّاب التغيير إشاعةَ كلامٍ يشيرُ إلى أن التّوافق مع حزب "القوات اللبنانيّة" بملف رئاسة الجمهورية سيكونُ صعباً، وقد برز ذلك في أكثر من خطابٍ وضمن اجتماعاتٍ دوريّة حصلت مؤخراً.

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وتبيّن أنَّ بعض هؤلاء النوّاب ألمحوا في أكثر من لقاءٍ إلى أنّ "القوات" لا تمتلكُ أكثريّة نيابية بعكس ما أرادت تثبيته سياسياً بعد الانتخابات النيابيّة في أيار الماضي.