عن "القوّات".. ما الذي يُروّجهُ "نواب التغيير"؟

حاولَ بعضُ نوّاب التغيير إشاعةَ كلامٍ يشيرُ إلى أن التّوافق مع حزب "القوات اللبنانيّة" بملف رئاسة الجمهورية سيكونُ صعباً، وقد برز ذلك في أكثر من خطابٍ وضمن اجتماعاتٍ دوريّة حصلت مؤخراً.
وتبيّن أنَّ بعض هؤلاء النوّاب ألمحوا في أكثر من لقاءٍ إلى أنّ "القوات" لا تمتلكُ أكثريّة نيابية بعكس ما أرادت تثبيته سياسياً بعد الانتخابات النيابيّة في أيار الماضي.
وألمحت آخر خطابات لبعض نواب "التغيير" أيضاً إلى أنّ الانقسام سيزدادُ في ما بينهم بشأن التصويت للنائب ميشال معوض. وبحسب المصادر المواكبة، فإنّ آخر الاتصالات لم تنجح في حشدِ أي دعمٍ جديد للأخير على صعيد نواب التغيير، وأضافت: "قبل جلسة الخميس الرئاسية، قد لا نشهدُ أي تبدلٍ في المواقف وقد يكونُ خيار معوّض محصوراً لدى بعض النواب في كتلة التغيير ولن يحصل على أي أصوات إضافية منها".