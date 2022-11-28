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لبنان

خبر سار للعاملين بالقطاع العام... اليكم ما صدر عن وزارة المالية

Lebanon 24
28-11-2022 | 03:51
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صدر عن وزارة المالية، قرار يحمل الرقم 1/690، سيتم بموجبه اعطاء الزيادة المالية للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين.
 
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