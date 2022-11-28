Advertisement

لبنان

منفّذا عملية تقطيع الكابلات الكهربائية في المكتبة الوطنية في الصنائع بقبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
28-11-2022 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1014999-638052308891871023.jpg
Doc-P-1014999-638052308891871023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
حصلت مؤخراً عملية تقطيع وسرقة أسلاك كهربائية من المكتبة الوطنيّة في محلّة الصنائع.
Advertisement
على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلامية والتّقنية لكشف الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد المتورطَين في عملية السّرقة، وهما كلٌّ من:
- أ. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)
- خ. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
بتاريخي 14 و 19-11-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات الشّعبة من توقيف الأوّل في محلّة الحمرا، قرب حديقة الصنائع، على متن دراجة آلية، تمّ ضبطها، في حين أوقف الثاني في محلّة رأس النّبع.
بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلّة التي تُثبت تورطهما، اعترف الأوّل أنّه نفّذ عملية سرقة الكابلات الكهربائية من داخل المكتبة المذكورة، بعد أن طلب من الثاني نقله على متن الدراجة إلى المحلّة، وقد قام الأخير بمراقبة الطريق إلى حين انتهاء عملية السّرقة ونقل المسروقات، إلّا أنّهما لم يتمكنا من نقلها بسبب تعطّل الدراجة، فبقيت المسروقات في ثلاثة أكياس سوداء خلف سور المكتبة. واعترف الثّاني بما نُسب إليه.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:53 | 2022-11-28
05:30 | 2022-11-28
07:49 | 2022-11-28
07:32 | 2022-11-28
07:22 | 2022-11-28
07:10 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website