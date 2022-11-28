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لبنان

جميل السيّد يتحدّث عن "قنبلة موقوتة" في لبنان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 03:51
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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نازح سوري قتل شاباً وأهالي بلدته أنذروا النازحين بالرحيل! الحوادث ستزداد والدولة وأجهزتها يتحملون المسؤولية لسببين: 1- أنهم ينصاعون للسفارات بعدم إعادة النازحين لبلدهم. 2- أنه ما من جهاز رسمي لبناني لديه إحصاء أو ضبط للنازحين حيث أصبحوا قنبلة موقوتة بإشراف جمعيات ومنظمات من كل نوع".
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