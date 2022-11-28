"بإختصار".. هكذا ردّ ميقاتي على بيان عون حول التجنيس

وأوضح عون في بيانه أنه "وردت الى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور"، مشيراً إلى أنه "تم درس تلك الطلبات بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير".