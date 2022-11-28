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لبنان

"بإختصار".. هكذا ردّ ميقاتي على بيان عون حول التجنيس

Lebanon 24
28-11-2022 | 05:52
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:
 
تعقيباً على البيان الذي أصدره المكتب الاعلامي للرئيس ميشال عون، يجدد دولة الرئيس نجيب ميقاتي تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية، فاقتضى التوضيح.
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وكان المكتب الإعلامي لعون أصدر بياناً، اليوم الإثنين، ردّ فيه على ما أعلنه ميقاتي بشأن مرسوم "التجنيس"، أمس الأحد، في مقابلة له عبر قناة الـ"LBCI". 
 
وأوضح عون في بيانه أنه "وردت الى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور"، مشيراً إلى أنه "تم درس تلك الطلبات بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير".
 
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