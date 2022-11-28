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لبنان

هل من أزمة غاز قريبة في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-11-2022 | 06:15
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انتشرَ في الآونة الأخيرة كلامٌ يشيرُ إلى إمكان حصولِ أزمة على صعيد الغاز في لبنان وذلك بسبب التقلبات التي يشهدها سعر الدّولار.
 
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر في قطاع الغاز لـ "لبنان24" أن "المادة  متوفرة ولا توجد أزمة، والكميات متوفرة حتى فصل الشتاء".
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ودعت المصادر "الناس الى عدم الهلع والإبتعاد عن تخزين الغاز، لأن المادة متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة"، لافتة إلى أنّ "كل حديث عن أزمة في قطاع الغاز وانقطاعه عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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