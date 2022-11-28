بو حبيب التقى وفداً من الكونغرس... هذا ما تمّ بحثه

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن آلريد وكاتي بورتر ترافقهم السفيرة الاميركية دوروثي شيا.وأكد الوفد "اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات".كما شدد الوفد للوزير بوحبيب على رعاية الولايات المتحدة الاميركية للبنان مهما كانت الظروف.