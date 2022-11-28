أزمة في إنجاز المعاملات بالنبطية!

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تعاني مدينة النبطية ودوائر النفوس فيها من فقدان الطوابع الاميرية لانجاز المعاملات، لا سيما اخراجات القيد الفردية والعائلية ووثائق الولادة والوفاة ومعاملات أخرى، وشحا في بيانات القيد الافرادية. كما ان الدوائر العقارية والمالية تفتقد هي الأخرى الطوابع المذكورة، فضلا عن انجاز السجل الذي يحتاج الى اربعة طوابع.وأشار عدد من مخاتير النبطية الى ان "فقدان الطوابع دفع الى بيعها في السوق السوداء، لان طابع الالف ليرة يباع ب 5 الاف ليرة ما يكبد المواطن أعباء إضافية الى الأعباء الاقتصادية"، مناشدين المعنيين في وزارة المالية "الإسراع بطبع الطوابع وتزويد المنطقة بها كما كل المناطق اللبنانية"، لافتين الى ان "تكلفة انجاز اخراج القيد مع طوابعه يكلف 100 ألف ليرة قبل بدء العمل بالدولار الجمركي".