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لبنان

شيخ العقل: للقيام بخطوات إنقاذية مسؤولة

Lebanon 24
28-11-2022 | 07:22
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 لفت شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى إلى "خطورة استمرار المسار الحاصل في رئاسة الجمهورية حيال التحذيرات التي نسمعها في حالة إطالة أمد الفراغ، الأمر الذي يضاعف من قلق اللبنانيين في ظل الواقع المرير الذي يعيشونه على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ويزيد من هواجسهم الحياتية ويهدد الاستقرار العام.
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وإذ إستعجل الشيخ ابي المنى في تصريح "انتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية"، حث "المسؤولين للقيام بخطوات إنقاذية مسؤولة تتلاءم مع دقة المرحلة وتتيح للوطن النهوض من كبوته، وتجاوز القضايا الأساسية التي يغرق بها".  

وكان شيخ العقل زار أمس الأحد أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن في منزله في فالوغا، "تقديرا لدوره الاجتماعي والوطني"، وكانت جولة أفق حول الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وكيفية الوقوف إلى جانب  "أهلنا ومجتمعنا، كما تناول اللقاء الاستحقاقات الدستورية و"ضرورة احترامها والعقبات الحائلة دون انتخاب رئيس للجمهورية ووجوب تذليلها". 
 
وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها النائب ابو الحسن بشيخ العقل والوفد المرافق، مؤكدا "الدور الروحي الجامع الذي يقوم به لخير المجتمع والوطن".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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