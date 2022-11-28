في البقاع.. رجلٌ يُطلق النار على نفسه!

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أقدم المدعو "ي.ح.ع." على إطلاق النار باتجاه نفسه من سلاحٍ حربي في البقاع، ما أدى إلى إصابته بجروحٍ خطيرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".وبحسب المعلومات، فإنّ المُصاب نقل إلى مستشفى البتول في الهرمل، وقد أشارت المصادر الأمنية إلى أنه يعاني من مرض التوحد وحالته حرجة.