في روما... الراعي استقبل قنصل لبنان الفخري في توسكانا

Advertisement

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر اقامته في المعهد الحبري الماروني في روما، قنصل لبنان الفخري في توسكانا شربل الشبير الذي اطلعه على مراحل ترميم كنيسة " سانتا أغاتا " في فلورانس التي ستحمل اسم القديس شربل بعد الانتهاء من ترميمها.واكد الشبير بعد اللقاء "ان اعمال الترميم شارفت على النهاية وان الامور تسير بشكل جيد ولم تعترضنا اي مشاكل بشفاعة القديس شربل"، لافتا الى "ان تدشين الكنيسة سيكون برعاية البطريرك الراعي وحضوره".وأثنى الشبير على "مواقف سيد بكركي الوطنية والتي تصب في خدمة جميع اللبنانيين".بدوره، شكر البطريرك الراعي القنصل الشبير على كل ما يقوم به خدمة للكنيسة وابنائها.