تحذير من الاسمر والقصيفي للدولة!

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زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مقر النقابة، وكان عرض للاوضاع العامة في البلاد، خصوصا الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التراجع والتردي.كان رأي مشترك للاسمر والقصيفي أن "رفع سعر الدولار الى 15 الف ليرة لبنانية سيؤدي إلى عكس المتوخى منه ويعزز المخاوف من أن يصبح ارتفاع الدولار بلا سقف او ضابط"، داعيين "جميع النقابات في لبنان إلى لقاء سريع من أجل درس هذا الوضع الخطير الذي ينذر بأوخم العواقب وليس اقلها الفوضى الاجتماعية، خصوصا ان ودائع المواطنين ونقابات المهن الحرة والنقابات العمالية والمهنية لا تزال سجينة المصارف ورهينتها، وهي تتعامل مع المودعين بالقطارة، مما يمنع ضخ سيولة كبيرة في السوق اللبناني تساهم بطريقة او بأخرى في تحريك الدورة الاقتصادية".