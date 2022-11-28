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لبنان

تحذير من الاسمر والقصيفي للدولة!

Lebanon 24
28-11-2022 | 07:56
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زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مقر النقابة، وكان عرض للاوضاع العامة في البلاد، خصوصا الوضع الاقتصادي والمعيشي المستمر في التراجع والتردي.
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كان رأي مشترك للاسمر والقصيفي أن "رفع سعر الدولار الى 15 الف ليرة لبنانية سيؤدي إلى عكس المتوخى منه ويعزز المخاوف من أن يصبح ارتفاع الدولار بلا سقف او ضابط"، داعيين "جميع النقابات في لبنان إلى لقاء سريع من أجل درس هذا الوضع الخطير الذي ينذر بأوخم العواقب وليس اقلها الفوضى الاجتماعية، خصوصا ان ودائع المواطنين ونقابات المهن الحرة والنقابات العمالية والمهنية لا تزال سجينة المصارف ورهينتها، وهي تتعامل مع المودعين بالقطارة، مما يمنع ضخ سيولة كبيرة في السوق اللبناني تساهم بطريقة او بأخرى في تحريك الدورة الاقتصادية".
 
كما حذر المجتمعان الدولة "من مغبة رفع الرسوم والضرائب على الكهرباء والمياه والمعاملات الادارية قبل رفع ساعات التغذية وتأمين تدفق المياه وتسيير مصالح المواطنين في الادارات العامة".

وختم الاسمر والقصيفي: "كان الحري بالمسؤولين أن يبادروا إلى إجراء حوار مع النقابات والهيئات المعنية قبل الاقدام على مثل هذه الخطوات البالغة الخطورة، لأن الخشية كبيرة من أن تقوم انتفاضة شعبية مختلفة عن تلك التي حصلت سابقا وستكون هذه المرة أشد وطأة. فليتنبه من بيدهم الأمر إلى خطورة ما هم مقدمون عليه".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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