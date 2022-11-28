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لبنان

بيرم من جنيف: لبنان قادر على الإستجابة لتحديات قطاعي النفط والغاز والتوظيف فيه

Lebanon 24
28-11-2022 | 09:05
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 اكد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في كلمة القاها في "مؤتمر الوظائف المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وحقوق العاملين" في جنيف،  "ان  لبنان ورغم ظروفه الصعبة استطاع أن ينتزع حقوقه في مياهه في ما يتعلق بالنفط والغاز. وهذا الأمر له فائدة ومصلحة كبيرة دوليا وإقليميا ومحليا".
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واشار الى ان "لا تجارب لنا في إطار التوظيف في هذا المجال بعد. لكن ما نود قوله هو أننا نستطيع ان نجهز سريعا، كما نؤكد وجوب البدء بالاستثمار في هذا المجال، لكن الإستثمار يحتاج إلى إستقرار، والإستقرار متلازم مع توافر الامن الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، وهذا الأمر غير محقق حاليا".

وقال: "لذا، نضع بين أيديكم مهمة المبادرة إلى دعم الأمان الإجتماعي والإقتصادي في لبنان لأنها مصلحة جماعية كما أسلفنا، والتأخير فيه ضرر للجميع وتفويت فرص هامة".

وأشار وزير العمل إلى أن "لبنان، بما يملكه من مواهب وطاقات في شبابه عماله وخرّيجيه،وصبر شعبه ووجعه وقدرته على الإنتصار في الحروب التي شنت عليه، قادر على الإستجابة لتحديات قطاعي النفط والغاز والتوظيف فيه".

وقال: "إذا، المطلوب حركة متوازية بين الإستقرار والإستثمار وإطلاق ورش تدريب رفيعة المستوى عبر وزارة العمل وغيرها، من خلال تنمية المواهب عبر الجهات الدولية المختصة التي سيوكل إليها مهمة التنقيب والإستخراج".
المصدر: الوكالة الوطنية
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