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لبنان

ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
28-11-2022 | 09:40
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يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين ما بين 40550 ليرة للمبيع و40650 ليرة للشراء. 
 
بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على سعر ما بين 40300 ليرة للمبيع و40350 ليرة للشراء. 
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لبنان

إقتصاد

دولار

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