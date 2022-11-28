ارتفاع ملحوظ في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا على سعر ما بين 40300 ليرة للمبيع و40350 ليرة للشراء. Advertisement

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين ما بين 40550 ليرة للمبيع و40650 ليرة للشراء.