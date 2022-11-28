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لبنان

أيوب والحاج زارا وزير المالية.. ما نقلاه عنه مهم

Lebanon 24
28-11-2022 | 10:13
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زار عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة وبحثا معه في مجموعة القرارات التي صدرت عنه وعن حاكم مصرف لبنان والتي لها علاقة بالشطور الضريبية وكيفية إحتساب الضريبة على الرواتب والأجور بالفريش دولار.
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وأبلغ الوزير الخليل النائبين أيوب والحاج، بحسب بيان من مكتب ايوب، انه "سوف تتم إعادة النظر بكل هذه القرارات والأخذ بكل الاقتراحات التي ترد إلى الوزارة واتخاذ القرار المناسب الذي يؤمن خير ومصلحة المكلفين بالاضافة الى العمل على تحقيق التوازن ما بين الحاجة إلى الواردات ومصلحة المكلفين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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