23
o
بيروت
22
o
طرابلس
3
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
3
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لجنة الاشغال واصلت مناقشة مشروع قانون الطاقة المتجددة وهذا جديدها
Lebanon 24
28-11-2022
|
10:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والاعضاء.
وقال وزير الطاقة على الاثر: "عقد اجتماع أخير للجنة، لمناقشة ودرس واقرار قانون الطاقة المتجددة، وهذا مسار طويل عملنا عليه في الوزارة وخلال اشهر كنا استكملنا اعداد مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعة وقدمناه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وتطلب عقد جلسات طويلة من النقاش وصولا الى اقراره. ومع مجلس النواب الجديد، شكلت لجنة فرعية من لجنة الاشغال العامة والنقل للنظر في هذا المشروع وعقدنا عددا كبيرا من الجلسات حضرتها شخصيا ومستشارين ومن مؤسسة كهرباء لبنان، واستطعنا بحضور عدد كبير من النواب، ان نصل الى خواتيم جيدة وإيجابية بإقرار هذا المشروع من قبل اللجنة ورفعه الى الهيئة العامة لاخذ القرار النهائي وابرامه كقانون. وهذا المشروع مهم لانه يسمح بنشر الطاقة المتجددة على نطاق اوسع، ونرى ازدهار الطاقة المتجددة اليوم بفعل زيادة سعر الكهرباء وانعكاس الامر على جيوب المواطنين بعدما كان مدعوما والناس تعتمد على الطاقة الشمسية ولكن الى حدود 1,30 ميغا لان القانون لا يسمح بأكثر من ذلك. وهذا المشروع الذي وافقنا عليه، يسمح بإنتاج الطاقة الى حدود العشرة ميغا وبيعها للاطراف الاخرى، مما يشجع على تجارة الطاقة المتجددة وازدهارها بشكل لامركزي، كما يسمح بالانتاج على مستوى بيت او بلدية او مجموعة والاستفادة من التعداد الصافي للحصول على تعويض مالي".
Advertisement
أضاف: "هذا المشروع يمكن من بيع وشراء الطاقة من طرفين: الاول ينتج والاخر يشتري، ويستفيد الشاري والمنتج من شبكة كهرباء لبنان لنقل هذه الطاقة، وهذا من شأنه ان يعزز الطاقة المتجددة في لبنان ويقودنا الى تحديد الهدف الرئيسي من خطة الكهرباء وهي 30 بالمئة من الطاقة المتجددة قبل 2030، وهذا هدف الخطة انما لا يلغي حاجتنا الى الطاقة الاحفورية على الاقل ثماني الى عشر ساعات يوميا يمكن انتاجها عبر مؤسسة كهرباء لبنان. نحن في الوزارة قمنا بما يلزم من وضع الخطة الاساسية وخطة الطوارىء لشرح كيفية الحصول على 8 الى عشر ساعات من الكهرباء، واجرينا المناقصات بالنسبة للفيول ونجحت هذه المناقصات ويبقى حصول الخطاب الائتماني للموردين الذين نجحوا في المناقصة من اجل ايراد الكهرباء والفيول لنستعمله في معامل كهرباء لبنان وبالجباية الرشيدة. وبالتزام الجميع والمؤسسات المعنية يمكن ان نحقق الجباية الحسنة لنسترد كلفة الفيول وندفع لمصرف لبنان مقابل الخطاب الائتماني ونؤمن تغطية الفيول واستدامة تنفيذ الخطة، وهذا سيظهر معنا خلال الايام المقبلة وسنرى اذا كان سيتحقق خلال الايام القليلة المقبلة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد شهرين.. هذا ما سيشهده اللبنانيون
Lebanon 24
بعد شهرين.. هذا ما سيشهده اللبنانيون
02:15 | 2022-11-28
28/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ من المصارف بشأن الدولار صباحاً.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ من المصارف بشأن الدولار صباحاً.. ما هو؟
04:15 | 2022-11-28
28/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)
Lebanon 24
جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)
12:33 | 2022-11-28
28/11/2022 12:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للعاملين بالقطاع العام... اليكم ما صدر عن وزارة المالية
Lebanon 24
خبر سار للعاملين بالقطاع العام... اليكم ما صدر عن وزارة المالية
03:51 | 2022-11-28
28/11/2022 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مأسَوي على طريق الجنوب.. شابّة بـ"عُمر الورد" تُفارق الحياة (صورة)
Lebanon 24
مشهدٌ مأسَوي على طريق الجنوب.. شابّة بـ"عُمر الورد" تُفارق الحياة (صورة)
07:06 | 2022-11-28
28/11/2022 07:06:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:34 | 2022-11-28
مواطن مُضرّج بالدماء في النبطية.. ما علاقته بجريمة الزرارية؟
13:25 | 2022-11-28
عن الوضع الأمني والجريمة في لبنان.. وزير الداخلية يُعلن أمراً مهماً
13:17 | 2022-11-28
معطيات جديدة عن لقاء "الكتائب" - "حزب الله".. متى حصل؟
12:33 | 2022-11-28
جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)
12:28 | 2022-11-28
كلامٌ مباشر.. إليكم آخر ما كشفهُ وزير "الشؤون" عن عودة النازحين
12:00 | 2022-11-28
رسالة أميركية عن الجيش.. ماذا في فحواها؟
فيديو
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
28/11/2022 20:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
28/11/2022 20:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
28/11/2022 20:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact