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لبنان

رسالة أميركية عن الجيش.. ماذا في فحواها؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 12:00
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة النّائب مارك تاكانو وعضوية النّائبين كولن آلريد وكاتي بورتر والوفد المرافق، في حضور السّفيرة الأميركية دوروثي شيا.
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وأكد الوفد في خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة الاميركية الدائم لمساعدة لبنان في المجالات كافة. منوهاً بقدرات وكفاءة الجيش اللبناني الذي يحظى بثقة الشعب اللبناني بشكل كبير.
وشدّد الوفد على أهمية انتخاب رئيس للجمهوريّة وتأليف حكومة جديدة، وانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات اللازمة.
بدورهِ، شكر وزير الدفاع للولايات المتحدة دعمها الدائم للجيش اللبناني، مبدياً اعتزازه بمناقبية واحترافية الجيش وتفانيه في تنفيذ المهام التي يقوم بها متخطياً التحديات الناتجة عن الازمة المالية.
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