جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)

هزّت المنطقة الواقعة بين الزرارية وأنصار في الجنوب جريمة مروّعة، اليوم الإثنين، إذ أقدم أشخاص مجهولون على إطلاق النار باتجاه المواطن "ع.م."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ الجريمة حصلت في الوادي بين الزرارية وأنصار، وقد لفتت المصادر إلى أنّ المغدور هو تاجر سيّارات وكان يحملُ مبلغ 30 ألف دولار بحوزته لحظة مقتله.

وأشارت المُعطيات إلى أنّ المغدور جرى رصدهُ من قبل القاتلين، وقد جرى اقتيادهُ إلى الوادي حيثُ تمّ قتله رمياً بالرصاص.

يُشار إلى أنّ "ع.م." هو من بلدة القصيبة - قضاء النبطية.