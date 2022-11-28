Advertisement

لبنان

جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)

Lebanon 24
28-11-2022 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1015136-638052612705870699.jpg
Doc-P-1015136-638052612705870699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزّت المنطقة الواقعة بين الزرارية وأنصار في الجنوب جريمة مروّعة، اليوم الإثنين، إذ أقدم أشخاص مجهولون على إطلاق النار باتجاه المواطن "ع.م."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
Advertisement
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الجريمة حصلت في الوادي بين الزرارية وأنصار، وقد لفتت المصادر إلى أنّ المغدور هو تاجر سيّارات وكان يحملُ مبلغ 30 ألف دولار بحوزته لحظة مقتله.
 
وأشارت المُعطيات إلى أنّ المغدور جرى رصدهُ من قبل القاتلين، وقد جرى اقتيادهُ إلى الوادي حيثُ تمّ قتله رمياً بالرصاص.
 
يُشار إلى أنّ "ع.م." هو من بلدة القصيبة - قضاء النبطية. 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:09 | 2022-11-28
14:59 | 2022-11-28
14:20 | 2022-11-28
14:09 | 2022-11-28
14:00 | 2022-11-28
13:34 | 2022-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website