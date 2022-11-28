معطيات جديدة عن لقاء "الكتائب" - "حزب الله".. متى حصل؟

أكّدت مصادر "حزب الله" لقناة الـ"MTV" حصول لقاء بين ممثلين عن الحزب والأمين العام لحزب "الكتائب اللبنانية" سيرج داغر، مشيرة إلى أن "الاجتماع حصل قبل أسبوع من الآن ودام لنحو ساعتين".

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وكشفت المصادر أنها هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها "حزب الله" مع "الكتائب"، مشيرة إلى أنه "جرى حوارٌ منذ أكثر من سنة بين النائبين علي فياض وإيلي ماروني"، وأضافت: "داغر قال لنا أنه يأتي بتكليف من قيادة الكتائب وقدم أفكاراً جيدة لها علاقة بالحوار بين الكتائب وحزب الله الذي أبدى تجاوباً وأعرب عن استعداده للحوار، واُبلغ داغر خلال الاجتماع بأن اليد ممدودة".

وكان داغر نفى المعلومات التي تحدّثت عن الاجتماع المذكور، وأكد في اتصالٍ مع "لبنان24"، اليوم الإثنين، أنّ هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ولم يحصل أيّ اجتماع من هذا النوع بعكس كل ما أشيع.