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لبنان

مواطن مُضرّج بالدماء في النبطية.. ما علاقته بجريمة الزرارية؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 13:34
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنه تم العثور على المواطن "ي.ي." مضرجاً بالدماء على قارعة الطريق في منطقة الدوير - النبطيّة.
وبحسب المعلومات، فقد جرى نقل الجريح إلى مستشفى النبطية الحكومي، وقد تولّت القوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات ما حصل معه.
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إلى ذلك، نفت مصادر "لبنان24" أن تكون الحادثة التي تعرض لها "ي.ي." مرتبطة بالجريمة التي وقعت بين بلدتي الزرارية وأنصار، مساء اليوم الإثنين، وقالت: "ما جرى مع ي.ي. أمرٌ آخر ومنفصل والتحقيقات جارية بالحادثتين".

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