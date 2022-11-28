مواطن مُضرّج بالدماء في النبطية.. ما علاقته بجريمة الزرارية؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنه تم العثور على المواطن "ي.ي." مضرجاً بالدماء على قارعة الطريق في منطقة الدوير - النبطيّة.

وبحسب المعلومات، فقد جرى نقل الجريح إلى مستشفى النبطية الحكومي، وقد تولّت القوى الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات ما حصل معه.

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