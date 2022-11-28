بعد فوز البرازيل اليوم.. ماذا شهدت بيروت؟

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وفي صور، تجمع اكثر من 2000 شخص عند الكورنيش البحري للمدينة واحتفلوا بالفوز مطلقين الاسهم النارية، وسط قرع الطبول.وجاب المشجعون بسياراتهم شوارع المدينة حاملين الاعلام البرازيلية واللبنانية والفلسطينية، واقاموا حلقات الرقص والدبكة احتفاء بالفوز البرازيلي.