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لبنان

بعد فوز البرازيل اليوم.. ماذا شهدت بيروت؟

Lebanon 24
28-11-2022 | 14:09
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خرج مشجعو المنتخب البرازيلي الى شوارع مدينة بيروت وعدد من المناطق احتفاء بفوز المنتخب البرازيلي على نظيره منتخب سويسرا. 
 
وفي صور، تجمع اكثر من 2000 شخص عند الكورنيش البحري للمدينة واحتفلوا بالفوز مطلقين الاسهم النارية، وسط قرع الطبول. 
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وجاب المشجعون بسياراتهم شوارع المدينة حاملين الاعلام البرازيلية واللبنانية والفلسطينية، واقاموا حلقات الرقص والدبكة احتفاء بالفوز البرازيلي.
 
 
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