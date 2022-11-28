خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "المصارف مُستعدّة لاستقبال تحويلات الزيادة على الرواتب خلال الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات التقنية اتخذت والأمورُ جارية بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق".

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ولفتت المصادر إلى أنّ مصرف لبنان سيزيدُ حُكماً كوتا الدولار الخاصّة بالمصارف من أجلِ دفع الرواتب بالعملة الصعبة استناداً للتعميم رقم 161، وأضافت: "عملياً، فإن كل مصرف يُقدّم بيانات بعدد موظفي القطاع العام الذين تُصرف رواتبهم عبره، وعلى أساس تلك البيانات يجب أن يحصل المصرف على زيادة في كوتا الدولار المخصصة له، علماً أن نسبة المبالغ التي ستُقدّم من قبل مصرف لبنان لن تكون نفسها بين جميع المصارف".

وأكّدت المصادر عينها أنّ "المصارف قد تُبادر إلى رفع سقف السحوبات الخاصة بموظفي القطاع العام كي يتسنى لهم الاستفادة من الرواتب الجديدة"، وقالت: "هذا الأمر يجب أن يحصل علماً أن لكل مصرف سياسته بهذا الخصوص، وآثار هذا الأمر ستظهر تباعاً".