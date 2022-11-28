مقدّمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
يبدو ان الواقع السياسي الحقيقي في البلاد يؤكد صعوبة انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العام الحالي على الرغم من كل من التسريبات التي انتشرت في الساعات الماضية والتي اوحت بإيجابية مستجدة في الاستحقاق الرئاسي
وبحسب مصادر مطلعة ووسط استمرار بقاء تكتل الاوراق البيضاء الاقوى في صندوقة الافتراع فان انعقاد جلسات الانتخاب في مجلس النواب لن يبقى بالكثافة ذاتها خلال الاسابيع المقبلة، وأن فترة الاعياد ستكون فرصة للقوى السياسية لاعادة تجميع اوراقها الرئاسية من جديد.
في الداخل حضر الملف الرئاسي في زيارة وفد الكونغرس الاميركي الى بيروت الذي أكد اهمية إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي والمضي بالإصلاحات.
اما في الخارج فان الوضع في لبنان سيكون احد ملفات زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى واشنطن للقاء نظيره الاميركي جو بايدن منتصف الاسبوع الحالي في اشارة بالغة الى الاهتمام الفرنسي بملف الاستحقاق الرئاسي.
أما على الصعيد المالي فترقب لما سيؤول اليه دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ الخميس المقبل وما ستترتب عليه من تداعيات تطال الاسعار والاسواق.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
الى الجلسة الثامنة على نية إنتخاب رئيس للجمهورية در وبالرغم من التسليم مسبقا بأن جلسة الخميس المقبل ستكون نسخة مكررة عن سابقاتها فان في النوايا يكمن الحل للخروج من رتابة الإستنساخ إلى الورقة الأصل المذيلة بعنوان من كلمتين: الحوار والتوافق.
هذا الملف حضر في لقاءات توزعت بين عين التينة والسرايا ووزارة الخارجية لوفد من الكونغرس الأميركي شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودعا النواب الى إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن من جهة والالتزام تجاه صندوق النقد الدولي واجراء الإصلاحات من جهة أخرى.
على الخط المعيشي أصدرت وزارة المال اليوم قرارا باعطاء الزيادة المنصوص عليها في موازنة العام 2022 للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين والذي يستثنى منه موظفو السلك الدبلوماسي في البعثات الخارجية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم الوظيفة.
أما ضريبة الدخل على الرواتب بالفريش فأثارت بلبلة وسنكون مع تقرير مفصل حول هذا القرار في سياق النشرة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
فيما مباريات كأس العالم تحتدم منافساتها وتكثر مفاجآتها، فان المباريات السياسية اللبنانية على رتابتها، ولا مفاجآت في الافق، الكرة الرئاسية كأنها عند نقطة الانطلاق، ولا تسديدات تبشر باهداف قريبة. وكأن الجميع يركض في حلقة مفرغة، ولا حديث جديا ولا تواصل ينقذ البلاد من المراوحة بالفراغ عبر انتخاب رئيس يضع البلد على سكة الانطلاق..
اقتصاديا ومن منطلق الحاجة الى ايرادات كان الحديث عن الدولار الجمركي الذي سيبدأ تطبيقه على سعر خمسة عشر الف ليرة ابتداء من الخميس، فيما ستعمد وزارة الاقتصاد الى مراقبة مخازن التجار من الغد، مع علمها ان نسبة الاستيراد في النصف الاول من العام كانت بقيمة تكفي لعام كامل، لنية بعض المستوردين تكديس البضائع قبل رفع سعر الدولار الجمركي، والبيع فيما بعد باسعار اعلى ..
بصوت عال كان تحذير المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من الرفض العربي والدولي لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، محذرا في حديث صحفي من ان رفض العودة اشبه بعملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقا..
تفخيخ العام الدراسي بالاضرابات عاد ليهدد مصير التعليم، والاشتباك بين وزارة التربية والاساتذة المطالبين بحقوقهم وصل الى طريق مسدود، على ان الاضراب التحذيري سيبدأ من الغد، والعنوان تكلفة النقل لا قدرة للاساتذة على احتمالها، اما الحلول التي كانت موعودة فنسفتها الدول المانحة التي تخلفت عن دفع ما وعدت به لتقديم دعم شهري بالدولار كما قال وزير التربية..
اما ما تقوله ملاعب المونديال في قطر الا شيء ثابتا ولا توقعات مضمونة، ومباريات البرازيل مع سويسرا التي يحكمها التعادل السلبي حتى الآن خير دليل...
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
لا جديد تحت شمس الاستحقاقات السياسية الداخلية، في ضوء المراوحة المستمرة على خط الانتخابات الرئاسية، التي يحل موعد جلستها الثامنة الخميس المقبل، على وقع تمترس الأفرقاء في مواقعهم. وفيما برزت اليوم معلومات عن تواصل خفي بين حزب الله والكتائب، برز سجال متفجر بين المرشح ميشال معوض والنائبة بولا يعقوبيان، قدم مؤشرا إضافيا إلى تفكك القوى التي تصنف نفسها بالمعارضة، يقابلها على المقلب الآخر، خلاف واضح حول السير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
فبعد حديث يعقوبيان عن احتمال تخلي سمير جعجع عن ترشيحه في مرحلة ما، لصالح مرشح تسوية، قد يكون فرنجية، شن رئيس حركة الاستقلال هجوما عنيفا على نائبة ما يسمى قوى التغيير، حيث قال: كم هو مستغرب أداء النائبة يعقوبيان: ساعة تختلق اتهامات كاذبة بحقي، وساعة تتهمني بأني جزء من المنظومة ومرشح القوات والاشتراكي، وساعة اني مفروض من السعودية على القوات والاشتراكي، وساعة تعتبر أن جعجع قد يغير رأيه ويسير بفرنجية.
وتابع معوض هجومه على يعقوبيان قائلا: ليتها تجرأت وفضحتهم بانتخابي، عوض اختراع التحليلات والتبريرات المتناقضة، ما يشتت القوى المعارضة، ويخدم خطة الممانعة بالتعطيل كمقدمة لفرض مرشحها.
لكن، إذا كان لا جديد يذكر تحت شمس الاستحقاقات، فجديد تزوير الحقائق وبث المغالطات في الساعات الاخيرة، عبر عنه خير تعبير، ما ورد في مقابلة تلفزيونية لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مساء أمس، ما استدعى ردا حاسما من المكتب الاعلامي للرئيس العماد ميشال عون، نستهل به نشرة الاخبار.