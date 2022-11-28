إكتفى بالإصغاء

إكتفى وفد الكونغرس بالإصغاء الى ظروف عقد الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، ونقل الرسالة ذات الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالرئاسة والحكومة والإصلاحات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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