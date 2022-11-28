تساءل معنيون لماذا لا تتدخل القوى الأمنية في ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في السوق السوداء، والارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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