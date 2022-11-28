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رأى النائب عن كتلة الكتائب د. سليم الصايغ أن "كل الدلائل تشير بما لا يقبل الشك إلى أنه لا جدية حقيقية في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بعد سبع جلسات أخفق فيها المجلس في انتخاب رئيس للبلاد فلا يجوز في لحظة رهيبة، ينتظرها اللبنانيون ويعلقون عليها آمالا كبيرة، أن نستبدل هذه اللحظة بمسرحية ونشعر عند خروجنا من جلسات الانتخاب بالحزن على ما آل إليه لبنان".ولفت في حديث لـ"الأنباء" الكويتية إلى أن "مجلس النواب لا يستطيع أن ينتخب رئيسا للجمهورية بسبب علة واحدة ألا وهي أن حزب الله يريد أن يأتي برئيس يتوافق مع مصالحه هو، وهذا أمر واضح ولا يخفيه الحزب، وما قاله السيد حسن نصرالله أعطى الجواب بأنه يريد رئيسا تطمئن إليه المقاومة ويحمي ظهرها".وطالب بأن يوضح حزب الله جدية تطور الموقف بعد الكلام الذي قاله نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، الذي حمل بعض المرونة في الموضوع الرئاسي، والذي أشار فيه إلى أنه حاضر لأن يتكلم في هذا الموضوع، مضيفاً: "لكن الخشية عندنا أن يكون يريد رئيس تسوية أو توافقي، أي حول اسم هو يختاره، بمعنى الالتفاف على اسم من عنده. وهذا الأمر لا يصح أبدا، كأن المطلوب من البقية الاستسلام لطروحاته".وعن رفض فريق 8 آذار وحلفائه لرئيس جمهورية يكون في موقع التحدي لفرقاء سياسيين، قال: "نعم هم يعتبرون ميشال معوض رئيس تحد، ويواجهونه بالعدمية بالورقة البيضاء، فإذا نحن حقيقة نتحدى فليردوا على التحدي بالعملية الديمقراطية". (الأنباء الكويتية)