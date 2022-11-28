لا أولوية خارجية لمتطلبات لبنان الرئاسية

كتبت "الأنباء" الكويتية: الرئاسة اللبنانية ليست أولوية دولية، لكنها ستكون حاضرة في لقاء الرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم، كما حضرت في محادثات البطريرك الماروني بشارة الراعي في روما والفاتيكان أمس.

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