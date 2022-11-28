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لبنان

صرخة الراعي الرئاسية حاضرة في لقاء بايدن ـ ماكرون

Lebanon 24
28-11-2022 | 22:55
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كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": يقول مصدر سياسي بارز في المعارضة: من غير الجائز تجاوز الموقف الذي أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي من الفاتيكان وحذّر فيه من التأخير المتعمّد لانتخاب رئيس للجمهورية والذي يؤدي إلى محو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة، وسأل أيضاً عن استمرار تعطيل النصاب في دورة الانتخاب الثانية؟
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فالبطريرك الراعي يعكس بموقفه، بحسب المصدر نفسه، المخاوف التي أخذت تطغى على الشارع المسيحي والتي عبّر عنها رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل على طريقته بتلميحه إلى الطلاق السياسي ما لم يصار إلى تدارك إخضاع البلد لمشروع يطيح بالصيغة اللبنانية، محمّلاً «حزب الله» مسؤولية حيال الالتفاف عليها، وهذا ما يدعو الأخير إلى القيام بمبادرة ليست محصورة بالمسيحيين فحسب، وإنما بفريق واسع من اللبنانيين الذين يشكون من هيمنته على الدولة.
وعليه، فإن الصرخة التي أطلقها الراعي من الفاتيكان تعدّ بمثابة إصراره على دق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان، وخصوصاً أنه اختار المكان المناسب لحث النواب على انتخاب الرئيس بدلاً من إمعان البرلمان في تعطيل الجلسات، وأيضاً الزمان، بحسب المصدر السياسي، كي تكون صرخته حاضرة بامتياز في القمة المرتقبة بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي جو بايدن في واشنطن.
 
فاختيار الراعي التوقيت في إطلاقه لعظته النارية من الفاتيكان لا يحظى بضوء أخضر من المسؤولين في الإدارة المولجة بمتابعة الملف اللبناني فحسب، وإنما بتأييد على بياض من البابا فرنسيس؛ لأن ما ورد فيها هو بمثابة نسخة طبق الأصل عن المذكرات التي أودعتها بكركي لديه.
 
كما أن التوقيت لم يأتِ من فراغ، وإنما بعد الاتصالات التي أجراها الفاتيكان بواشنطن وباريس طلباً لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم ما يشكّل إحراجاً لماكرون وبايدن؛ لأنه لا يمكنهما تجاوز مضامين ما حذّر منه الراعي، وهما يدعوان بإلحاح إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فهل يلقى التجاوب المطلوب من قبلهما أم أن الانتظار يبقى سيد الموقف؟!
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