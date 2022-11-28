22
o
بيروت
21
o
طرابلس
0
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جريمة في بعلبك... والضحية سيدة عمرها 40 سنة
Lebanon 24
28-11-2022
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيدة "ه. ش" (40 سنة( في بعلبك، بعد اصابتها بطلقة نارية.
وفور وفاتها تم نقل جثتها الى "مستشفى دار الامل الجامعي" في دورس، فيما حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة في بعلبك.. جثّة على الطريق والمشهد مُروّع!
Lebanon 24
جريمة في بعلبك.. جثّة على الطريق والمشهد مُروّع!
29/11/2022 09:37:55
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربوه وأطلقوا النار عليه.. جريمة مروعة في بعلبك!
Lebanon 24
ضربوه وأطلقوا النار عليه.. جريمة مروعة في بعلبك!
29/11/2022 09:37:55
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لجريمة الجنوب.. المشهد الذي كشفه مُؤلم جداً!
Lebanon 24
أوّل فيديو لجريمة الجنوب.. المشهد الذي كشفه مُؤلم جداً!
29/11/2022 09:37:55
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطن مُضرّج بالدماء في النبطية.. ما علاقته بجريمة الزرارية؟
Lebanon 24
مواطن مُضرّج بالدماء في النبطية.. ما علاقته بجريمة الزرارية؟
29/11/2022 09:37:55
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة
بعلبك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ جديد للجميع عن الرّواتب وسحوبات الدولار.. إليكم تفاصيله
15:09 | 2022-11-28
28/11/2022 03:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ من المصارف بشأن الدولار صباحاً.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ من المصارف بشأن الدولار صباحاً.. ما هو؟
04:15 | 2022-11-28
28/11/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)
Lebanon 24
جريمة تهزّ الجنوب قبل قليل.. مواطنٌ يُقتل بطريقة بشعة! (صورة)
12:33 | 2022-11-28
28/11/2022 12:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للعاملين بالقطاع العام... اليكم ما صدر عن وزارة المالية
Lebanon 24
خبر سار للعاملين بالقطاع العام... اليكم ما صدر عن وزارة المالية
03:51 | 2022-11-28
28/11/2022 03:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لجريمة الجنوب.. المشهد الذي كشفه مُؤلم جداً!
Lebanon 24
أوّل فيديو لجريمة الجنوب.. المشهد الذي كشفه مُؤلم جداً!
14:20 | 2022-11-28
28/11/2022 02:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-11-29
ما مصير زيادة الرواتب في القطاع الخاص؟
02:19 | 2022-11-29
عبدالله لعثمان: ستبقى أمينا على سلامة الوطن في وجه كل تخريب وافتراء
02:15 | 2022-11-29
هذا ما طلبه حزب من نوابه في فترة الأعياد
02:00 | 2022-11-29
المرتضى تلقى دعوة لرعاية احتفال وصول LOGOS HOPE الى المرفأ
02:00 | 2022-11-29
على ذكر مرسوم التجنيس... هل تذكرون "مافيا" ربيع العام 2018؟
01:45 | 2022-11-29
جمعيات تشكو من تأخير معاملاتها والوزير يتدخل
فيديو
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
أخرج شيئا من سرواله الداخلي وأكله.. فيديو لرونالدو ينتشر كالنار في الهشيم شاهدوا ماذا فعل
02:00 | 2022-11-26
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
Lebanon 24
"من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات".. ملحن لبنان شهير يُحدث ضجة بتصريحاته عن تنازلات الفنانات! (فيديو)
00:42 | 2022-11-26
29/11/2022 09:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact