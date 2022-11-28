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لبنان

جريمة في بعلبك... والضحية سيدة عمرها 40 سنة

Lebanon 24
28-11-2022 | 23:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة السيدة "ه. ش" (40 سنة( في بعلبك، بعد اصابتها بطلقة نارية.
 
وفور وفاتها تم نقل جثتها الى "مستشفى دار الامل الجامعي" في دورس، فيما حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة.
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