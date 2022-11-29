Advertisement

لبنان

جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها

Lebanon 24
29-11-2022 | 00:34
A-
A+
Doc-P-1015248-638053041769001637.jpg
Doc-P-1015248-638053041769001637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علّق الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على حضور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إحدى مباريات مونديال قطر مع ابنه.

 

ونشر أبو فاضل صورة باسيل داخل الملعب معلقا عليها بالقول:" لا تنتقدوهم. أتركوهم دعوهم يراكمون الخطأ فوق الخطأ ضد شعب لبنان المقهور بصلفهم وقلة وفاءهم، دعوه يتابع مونديال قطر عن قرب، فيما لبنان يغرق بالظلام نتيجة إبداعاته بكهرباء مقطوعة، وشعار #أرطة_ما_خلونا دعوهم يخطئون أكثر فأكثر فالشعب لن ينسى أفعالهم، ارحلوا ومع العسر يسرا".

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-11-29
02:19 | 2022-11-29
02:15 | 2022-11-29
02:00 | 2022-11-29
02:00 | 2022-11-29
01:45 | 2022-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website