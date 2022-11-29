جوزيف أبو فاضل ينشر صورة باسيل في مونديال قطر.. وهكذا علّق عليها

علّق الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على حضور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إحدى مباريات مونديال قطر مع ابنه.

ونشر أبو فاضل صورة باسيل داخل الملعب معلقا عليها بالقول:" لا تنتقدوهم. أتركوهم دعوهم يراكمون الخطأ فوق الخطأ ضد شعب لبنان المقهور بصلفهم وقلة وفاءهم، دعوه يتابع مونديال قطر عن قرب، فيما لبنان يغرق بالظلام نتيجة إبداعاته بكهرباء مقطوعة، وشعار #أرطة_ما_خلونا دعوهم يخطئون أكثر فأكثر فالشعب لن ينسى أفعالهم، ارحلوا ومع العسر يسرا".