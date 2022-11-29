تسعى معظم الكتل النيابية والاحزاب السياسية الى الحصول على دعم البطريركية المارونية في الاستحقاق الرئاسي من خلال العمل على التوافق مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على اسم لرئاسة الجمهورية.

لكن مصادر مطلعة اكدت "أن بكركي ليست طرفاً في المعركة الرئاسية، ولن تكون داعمة لاي شخصية بالمعنى التقليدي للكلمة، بل ستدعم اي رئيس يصل الى بعبدا َمن دون تمييز".

واشارت المصادر "الى أن بكركي لديها هم وحيد هو انهاء الفراغ الدستوري القائم والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووقف التعطيل في المجلس النيابي، لان ذلك يؤثر على موقع رئاسة الجمهورية".