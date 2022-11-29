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لبنان

جمعيات تشكو من تأخير معاملاتها والوزير يتدخل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-11-2022 | 01:45
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يشكو عدد من الجمعيات التي تعنى بالشؤون الصحية والخدمات الطبية في لبنان من التأخر في إنجاز معاملاتها في وزارة الصحة، وخاصةً في موضوع أذونات تخليص المستوعبات في مرفأ بيروت.

ووفق مصدر معني فان المعاملة تستغرق حوالى ثلاثة أشهر في وزارة الصحة من مكتب الى مكتب دون أي تقدم ولا تنتهي المعاملة إلا بعد تدخلات سياسية على مستويات عالية مع المعنيين .

وقال المصدر إن عملية التأخير هذه ربما تأتي لمصلحة الشركات المستوردة للأدوية والأدوات الطبية ".

وزير الصحة الدكتور فراس أبيض وضع يده على الملف بعد سلسلة شكاوى تلقاها من المعنيين وباشر اتخاذ اجراءات لتسربع المعاملات خاصة في هذه الظروف الصعبة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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