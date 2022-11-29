هذا ما طلبه حزب من نوابه في فترة الأعياد

على أثر الضجّة التي أثارها حضور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إحدى مباريات "المونديال" في قطر، أصدر أحد الأحزاب السياسية تعميمًا داخليًا طلب فيه من جميع نوابه وقيادييه تمضية عطلة الأعياد داخل لبنان وعدم السفر إلى الخارج في هذه الفترة الحسّاسة، إلاّ في حال الضرورة القصوى، وذلك يعود إلى سببين: الأول هو ضرورة التعاطف مع أغلبية اللبنانيين، الذين يتحمّلون ما لا طاقة لهم على تحمّله، خصوصًا في فترة الأعياد، حيث تكثر المتطلبات في حدّها الأدنى، بالتوازي مع استمرار عدم قدرة الأغلبية الساحقة من اللبنانيين على تأمين ما هو أكثر من ضروري.

أمّا السبب الثاني فيعود في خلفيته السياسية إلى أن من واجب النائب المنتخب من الشعب للقيام بواجباته الدستورية أن يكون حاضرًا في أي وقت ويمارس أقصى درجات الضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.