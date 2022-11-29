"مونديال لبنان".. انشالله يمرق عخير!

بات اللبنانيون في مختلف المناطق على موعد مع المظاهر الاحتفالية بعد انتهاء المباريات المصنفة مهمة في مونديال قطر، كمباريات البرازيل وألمانيا والأرجنتين، فتنشط ظاهرة الاحتفال بالاعلام على الدراجات النارية واطلاق "الزمامير" في مسيرات سيارة مع مكبرات الصوت والهتافات، إضافة الى الاحتفالات في المطاعم والمقاهي، حيث تُسجل نسبة كبيرة من الحجوزات وغالباً ما تكون "المطاعم مفولة".

وإذ تبدو هذه المظاهر الى حد ما مقبولة على الرغم من سيئاتها، الا انّ لبنانين كُثر يتخوفون من تحول هذه الاحتفاليات الى مشاكل امنية فردية، وخصوصا في ظل استمرار فوضى السلاح المتفلت في بعض المناطق. ويعلٌق كثيرون بالقول: "انشالله يمرق المونديال على خير".