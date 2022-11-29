المرتضى تلقى دعوة لرعاية احتفال وصول LOGOS HOPE الى المرفأ

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، الخبير السويسري في توضيب وتبويب الكتب سيلاس بوزش، في حضور موفد الشركة البحرية "هيلد" شربل قطيش، وتمنيا عليه رعاية وحضور الاحتفال بوصول الباخرة المكتبة logos Hope الآتية من قبرص لترسو في مرفأ بيروت في 15 كانون الأول المقبل حتى 2 كانون الثاني 2023، وعلى متنها الالاف من الكتب، عدا عن إقامة نشاطات منها مهرجان موسيقي ومسرحية للاطفال.

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يشار الى ان هذا الحدث يقام في عدد كبير من البلدان بهدف تشجيع القراءة. وسبق ان رست الباخرة المكتبة Lagos Hope منذ عشر سنوات في مرفأ بيروت وزارها العديد من المدارس والجمعيات الثقافية وتم تقديم كتبا هدايا من القيمين على الباخرة المملوكة من الشركة الألمانية للأعمال الخيرية Gba ships .e.v.



وأثنى الوزير المرتضى على هذا الحدث الثقافي ووافق على الحضور والرعاية.