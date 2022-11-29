أسلحة وقذائف "آر بي جيه"... ماذا يحصل في "برج البراجنة"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بالقرب من "مخيم برج البراجنة" تم خلاله استخدام الأسلحة وقذائف الـ "آر بي جيه".

وفي التفاصيل، حاول المدعو "ح.جعفر"، سرقة أحد الاشخاص السوريين عند مدخل المخيم، ما ادى الى وقوع الاشكال واستخدام الاسلحة المشار اليها.

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ونتج عن الاشكال سقوط جريحين من الجنسية السورية.

ووفقا للمعلومات، قامت "اللجنة الأمنية الفلسطينية" الخاصة بالمخيم، بضرب طوق أمنيّ يفصل مداخل المخيم عن المنطقة التي وقع فيها الإشكال.

وبشكل فوريّ وصل الجيش الى مكان الحادثة تمهيدا لتوقيف المتورطين باطلاق النار.